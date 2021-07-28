Esenyurt’ta ‘corona’ halayı

Corona virüs vaka sayılarının 20 bin sınırına dayanması ve yeni bir dalga oluşacağı uyarılarına vatandaş aldırmadı. İstanbul Esenyurt’ta dün akşam silahların patladığı düğün eğlencesi de vardı, halayların çekildiği asker uğurlamasıda.
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NTV 28.07.2021 - 10:26| Son Güncelleme : 28.07.2021 - 10:58
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