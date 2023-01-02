Esenyurt'ta park kavgası

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, yaşadığı sitenin otoparkının önüne otomobilini park eden sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce site sakini durumu polise bildirdi. Bunu öğrenen sürücü, kendisini polise şikayet eden site sakinine aracıyla çarpıp kaputun üzerinde metrelerce sürükledi. Kaputun üstündeki adam can havliyle kendini otomobilden atarken sürücü kayıplara karıştı.
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