Esenyurt'ta selde uzanan yardım eli

İstanbul Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı daha sonra kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

İHA - NTV Haber 23.06.2020 - 18:57 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 19:16

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