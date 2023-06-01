Esenyurt'ta sokağa hızla giren araç, 3 kişiyi yaraladı (O anlar kamerada)
İstanbul'da sokağa hızlı şekilde giren araç sürücüsü, biri çocuk 3 kişiyi yaraladı. Ehliyetsiz sürücü olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, kaza yapıp kaçan sürücüyü ve yanındakileri arıyor.
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