Esenyurt'ta sürücülerin yol ortasındaki kavgası kamerada

İstanbul Esenyurt'ta trafikte yol verme yüzünden tartışan iki sürücü araçlarından inerek kavga etti. O anlar kavgayı evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından çekildi. Kavga, bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu.

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