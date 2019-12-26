Esenyurt'ta sürücülerin yol ortasındaki kavgası kamerada
İstanbul Esenyurt'ta trafikte yol verme yüzünden tartışan iki sürücü araçlarından inerek kavga etti. O anlar kavgayı evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından çekildi. Kavga, bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu.
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