Esenyurt'ta teknomarkette kavga kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bir teknomarkete dizüstü bilgisayarını tamir edilmesi için veren vatandaş, tekrar almaya gittiğinde ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre bilgisayarının tamir olmadığını gören vatandaş, tartıştığı teknomarket çalışanlarına saldırdı. Tezgahın camını kıran müşteri, kırılan cam parçasıyla yaralandı. Yaralı müşteriye ilk yardımı yine mağaza çalışanları yaptı. İşte o anlar...
18.12.2019 - 16:22| Son Güncelleme : 18.12.2019 - 16:25
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.