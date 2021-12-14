Esenyurt’ta yangın faciası: 2 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti. Anne Fatma Hammud can havliyle dışarı çıktı ve komşulardan yardım istedi. Komşuların söktüğü demir parmaklıklara yakın olan 2 yaşındaki Şakir Hammud kurtarıldı. İşte o küçük çocuğun evden kurtarıldığı anlar...

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 12:25 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 12:55

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