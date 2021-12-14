Esenyurt’ta yangın faciası: 2 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı
İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti. Anne Fatma Hammud can havliyle dışarı çıktı ve komşulardan yardım istedi. Komşuların söktüğü demir parmaklıklara yakın olan 2 yaşındaki Şakir Hammud kurtarıldı. İşte o küçük çocuğun evden kurtarıldığı anlar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.