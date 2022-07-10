Esenyurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Meteoroloji İstanbul için şiddetli sağanak uyarısı yapmıştı. O yağmur gece saatlerinde başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Esenyurt’ta Haramidere taştı, çok sayıda bodrum katı su bastı. (Haber:Osman Terkan Kamera:Cumhur Çatkaya)
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