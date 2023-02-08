Eşi ve 2 çocuğunu kaybetti, 51 saat sonra kızını görünce gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş'ta 7 katlı bir binanın enkazından 12 saat süren çalışma sonucunda 20 yaşındaki Melisa Andız yaralı olarak kurtarıldı. Eşi ve 2 çocuğu kurtarılamayan baba, ambulansta kızını görünce gözyaşlarına boğuldu.

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