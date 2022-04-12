Eşi ve çocuğunun olduğu araca böyle saldırdı

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, içinde eşi ve çocuğunun olduğu arabaya sopayla saldırdı. Çevredekiler adamı sakinleştirmeye çalışsalar da başaramadılar. Öfkeli adam, çocuğun çığlıklarına rağmen arabanın ön camına sopayla defalarca vurdu. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde çevredekilerin ‘‘Silahı bırak’’ dediği de duyuldu. Bir süre sonra eşi ve çocuğunun olduğu otomobile binen adam hızla olay yerinden uzaklaştı.
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