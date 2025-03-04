Eşi ve kızı Grand Kartal Otel'de ölen Hilmi Altın: Sorumlular cezasını çekmeli
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın süreci NTV'ye anlattı. Altın, "Ben canlarım için bu davadan sonuç istiyorum. Vicdanların kabul edeceği bir karar istiyorum, bu ülkede sorumluların hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyorum." dedi.
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