Eşine bıçak çeken kocayı, esnaf durdurdu

Denizli'de Ahmet A. (48), hakkında uzaklaştırma kararı olmasına karşın ayrı yaşadığı eşi Sultan A.’nın evine gidip, kızını götürmeye çalıştı. Kendisine engel olmak isteyen eşine de bıçak çeken Ahmet A.’ya esnaf müdahale etti. Sultan A., esnafın araya girmesiyle kurtulurken, çağırılan polis ekipleri Ahmet A.’yı gözaltına aldı.
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NTV 24.04.2021 - 14:56| Son Güncelleme : 24.04.2021 - 15:11
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