Eşine ve bebeğine siper oldu

Kahramanmaraş'ta enkazdan sağ olarak çıkarılan 1,5 yaşındaki Oğuzhan Mete ve annesi 30 yaşındaki anne Fatma Yavşan'a, baba Ali Yavşan'ın kendisini siper ederek oluşturduğu yaşam boşluğunda ulaşıldı. Ancak bulunduğu yerdeki duvarın patlamasıyla sıkışan baba hayatını kaybetti. Ailenin, 3 yılın ardından tedaviyle bebek sahibi olduğu belirtildi.
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