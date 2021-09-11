Eşini bacaklarından vurdu, kayınbabası pompalıyla kovaladı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kayınbabası ile tartışan Harun K., kavgayı ayırmak isteyen eşi Tuğba K.'yı tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Baba Turan H. da pompalı tüfekle damadını kovaladı. Polis ekiplerince olay yeri ve çevrede yapılan incelemede olayda kullanılan tabanca çöp kutusunda bulundu. Eşini yaralayan Harun K. ise bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
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NTV 11.09.2021 - 10:56| Son Güncelleme : 11.09.2021 - 11:10
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