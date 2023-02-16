Eşini kurtardı, 3 çocuğu öldü: Açgözlülüğümüzün kurbanı olduk
5 kişilik Demirel ailesi yerle bir olan Hatay'ın Belen ilçesindeki Hisar apartmanında yaşıyordu. Baba gece işte olduğu için enkaz altında kalmaktan kurtuldu. Eşini kendi çabalarıyla sağ olarak çıkarmayı başardı ancak üç çocuğu hayatını kaybetti. Baba Osman Demirel büyük felaketi, ''Aç gözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk'' diye ifade etti. (Haber: Yağız Şenkal Kamera:Cumhur Çatkaya)
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