Eşini sokak ortasında dövüp bıçakladı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 35 yaşındaki Emirhan K., tartıştığı eşi G.K.’yi sokak ortasında dövüp dört yerinden bıçakladı. İddiaya göre, çift bir restoranda yemek yerken kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Restorandan çıkarak otomobillerinin yanına giden genç kadın, eşi tarafından defalarca bıçaklandı. 34 yaşındaki G.K. hastanede tedavi altına alınırken Emirhan K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 16:38 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 16:58

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