Eski CHP Milletvekili, Mansur Yavaş ve 3 meclis üyesini rüşvetle suçladı
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 3 meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aygün, o isimleri rüşvet istemekle suçladı. Belediyeden ise Sinan Aygünün attığı iftiralara, mahkemede cevap verilecektir açıklaması geldi.
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