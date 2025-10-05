Eski eş dehşet saçtı: Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde H.Ö., akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi F.K. (34) ile onun yanındaki M.C.T.'yi (44) bıçakla yaralayıp, kaçtı. Dehşet anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde H.Ö.'nün elindeki bıçakla markete girdiği, F.K.'nin kucağına bebeğiyle kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer aldı. Saldırgana vatandaşların ve market çalışanlarının ürün fırlattığı, saldırganın bunun üzerine kadını bırakıp kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştüğü görüldü.
