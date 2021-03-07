Eski eşe sokak ortasında şiddet

Smasun'da bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında, üstelik 5 yaşındaki kızının gözleri önünde dövüldü. Genç kadını öldüresiye döven İbrahim Zarap gözaltına alındı. 24 yaşındaki E.M. hastaneye kaldırıldı.
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NTV 07.03.2021 - 10:35| Son Güncelleme : 07.03.2021 - 10:53
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