Eski eşe sokak ortasında şiddet

Smasun'da bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında, üstelik 5 yaşındaki kızının gözleri önünde dövüldü. Genç kadını öldüresiye döven İbrahim Zarap gözaltına alındı. 24 yaşındaki E.M. hastaneye kaldırıldı.

NTV 07.03.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 07.03.2021 - 10:53

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