Eski eşini bıçakladı: Diğer sefere seni öldüreceğim

Kayseri’de boşandığı eşinin kuaför dükkanına giden R.U., ‘‘Diğer sefere seni öldürceğim’’ diyerek genç kadını bıçakladı. Olay sonrasında hiçbir şey olmamış gibi çıkıp giden adam, kısa sürede yakalandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan R.U. gözaltına alındı. 35 yaşındaki N.A. ise hastanede tedavi altında…

ntv.com.tr 16.07.2021 - 11:02 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 11:12

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