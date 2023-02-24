Eski eşini kaynar suyla ağır yaraladı, 'Depremde oldu' dedi

İki çocuk annesi bir kadın deprem felaketinin ardından Hatay'da binlerce kişi gibi evsiz kaldı. Eski eşi evinin sağlam olduğunu söyledi. "Çocuklar da güvende olur" diyerek eski karısını evine gelmesi için ikna etti, sonra kaynar su dökerek ağır yaraladı... 25 yaşındaki Alev Altun yoğun bakımda tedavi altınd

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