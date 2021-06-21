Eski eşini sokak ortasında bacaklarından vurdu

İstanbul Avcılar’da bir adam, ayrıldığı eşini sokak ortasında bacaklarından vurdu. Kader K., eski eşi Gönül Ayvacıoğlu’nu sokakta takip edip kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan kadın yere yığılırken eli silahlı eski koca kaçıp gitti. Polis Kader K.’yı kısa sürede silahıyla yakaladı. Mahalle sakinleri adamın birkaç gündür ‘çiçekçiyim’ diyerek etrafta dolaştığını ve kadını takip ettiğini söyledi.
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ntv.com.tr 21.06.2021 - 16:16| Son Güncelleme : 21.06.2021 - 16:30
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