Eski eşini yaraladı başında bekledi

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde Kerem E., 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı Ehlinaz O.'yu sokak ortasında bıçakladı. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesiyle kaçan adam, polis ekiplerince yakalandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
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NTV 28.06.2021 - 15:38| Son Güncelleme : 28.06.2021 - 16:09
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