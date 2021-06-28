Eski eşini yaraladı başında bekledi

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde Kerem E., 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı Ehlinaz O.'yu sokak ortasında bıçakladı. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesiyle kaçan adam, polis ekiplerince yakalandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

NTV 28.06.2021 - 15:38 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 16:09

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