Eski futbolcu Sezer Öztürk dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk, iddiaya göre Şile’de yol verme kavgası yüzünden tartıştığı kişilere ateş açtı. Silahın yanısıra bıçakların da kullanıldığı kavgada 24 yaşındaki Halil İbrahim S. hayatını kaybetti, babası, ağabeyi ve 2 arkadaşı yaralandı. Olayı gören mahalle sakini Emre Sepetçi ‘‘Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o, dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı ve adamı öldürdü. Planlı bir olay. Her şey bir anda olup bitti’’ dedi.
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ntv.com.tr 27.09.2021 - 11:25| Son Güncelleme : 27.09.2021 - 11:40
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