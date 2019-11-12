Eski İngiliz istihbaratçı nasıl öldü? (Adli tıp incelemesi bir ay sürecek)

İstanbul'da Tophane sahili yakınlarındaki sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi. İstanbul Valiliği, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. NTV ekibinden Korhan Varol olay yerinde, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan ile konuştu.

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