Eski nişanlısı genç avukata defalarca ateş etti

İstanbul Tuzla’da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cinayet, 10 Ocak 2021 tarihinde meydana gelmişti. Avukat Dilara Yıldız bir restoranda otururken, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Dönmez, tutuklanmıştı. Görüntülerde Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’e engel olmaya çalıştığı görülüyor. Yıldız’ı yere ittiren Dönmez, genç avukata defalarca ateş edip kaçıyor. Ancak polis ekiplerini görünce yere yatarak teslim oluyor.
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