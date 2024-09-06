Eski nişanlısını bıçaklayıp vurdu, genç kadın iki bacağını kaybetti

Türkiye'de yılın ilk 8 ayında 280 kadın öldürüldü. Veri Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'na ait. 50 ölüm ise şüpheli olarak kayıtlara geçti. Kadına şiddetin son örneğiyse Bursa'dan...

3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak tehditler devam etti. Bunun üzerine elektronik kelepçe talebinde bulundu.

Talep reddedildikten 6 saat sonra kaçırıldı. Eski nişanlısı tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurulan kadın, iki bacağını da kaybetti.

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