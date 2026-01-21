Eski sanal kumar bağımlıları tehlikeye dikkati çekti
21.01.2026 16:15
AA
Kapsamlı mücadele eğitimleri sayesinde sanal kumar bağımlılığından kurtulan bireyler, dijital dünyanın "kolay kazanç" algısı üzerinden bireyleri hızla bağımlılığa sürükleyen görünmez tuzaklarla dolu olduğuna dikkati çekti.
