Eski sevgilisini öldürdü, kaçarken otobüste böyle yakalandı
İstanbul’da eski sevgilsini parkta bıçaklayarak öldüren Erdal D., Gaziantep’e kaçarken otobüste yakalandı. Zanlının otobüslerde muavinlik yaptığını belirleyen polis, Gaziantep otobüsüne operasyon düzenledi. Araçtan indirilerek gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24 Aralık’ta yaşanan olayda, 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Meryem Yılmaz parkta bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
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