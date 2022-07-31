Eski sevgilisini öldüren zanlının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Kadıköy’de son kez görüşmeye çağırdığı eski sevgislini vurarark öldüren zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 23 Temmuz günü güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, zanlı K.G.’nin silahla vurarak yaraladığı 30 yaşındaki Elif Güneş’i hastaneye getirdiği ve sonra da kaçtığı görülüyor. Olayın ardından yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevne gönderilmişti.
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