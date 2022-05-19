‘‘Eskiden doktorlara saygı daha fazlaydı’’

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir çınar ve bir fidan yan yana geldi. 89 yaşında, 64 yıllık bir hekim Dr. Erdinç Köksal, çocuğu hatta torunu yaşındaki Dr. İlyas Kavak ile biraraya geldi. Köksal ve kavak doktorluk üzerine, değişenler ve hiç değişmeyenlere dair sohbet etti. (Haber:Melike Şahin Kamera:Önder Gündoğdu)
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