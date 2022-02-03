Esnaf sokak köpeğini sopayla kurtardı

Özellikle "Pitbull" gibi "Yasaklı ırk" olarak tanımlanan köpeklerin saldırılarında uzmanların sürekli vurguladığı bir tespit var; "Asıl suçlu köpek değil köpeği yetiştiren" İşte bu tespitin ne derece doğru olduğunu gösteren bir görüntü. Bursa Osmangazi'de tasmasız ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini sokak köpeğine saldırttı. Üstelik bu sırada selfie çekip sokak köpeğini tekmeledi.

Haberler - NTV 03.02.2022 - 13:46 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 13:53

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