Esnaf sokak köpeğini sopayla kurtardı

Özellikle "Pitbull" gibi "Yasaklı ırk" olarak tanımlanan köpeklerin saldırılarında uzmanların sürekli vurguladığı bir tespit var; "Asıl suçlu köpek değil köpeği yetiştiren" İşte bu tespitin ne derece doğru olduğunu gösteren bir görüntü. Bursa Osmangazi'de tasmasız ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini sokak köpeğine saldırttı. Üstelik bu sırada selfie çekip sokak köpeğini tekmeledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.