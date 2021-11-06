Esra Hankulu'nun son görüntüsü

Ankara’da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun son görünteleri ortaya çıktı. Genç kadın, cinayet sanığı Ümitcan Uygun ve arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra eve dönüyor. Ümitcan Uygun Esra Hankulu’nu öldürmekle suçlanıyor.
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NTV Haber 06.11.2021 - 22:19| Son Güncelleme : 06.11.2021 - 22:26
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