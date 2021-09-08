Ev sahibi-kiracı davalarında artış: ''Haklı gerekçe yoksa kiracıyı tahliye edemezsiniz''
Pandemi koşulları nedeniyle yurtlarda kalmak istemeyen öğrencilerin evlere yönelmesi kiraların çok fazla yükselmesine yol açtı. İstanbul Beşiktaş’ta daireler 10 bin liraya kadar kiraya veriliyor. Fiyatlar cep yaksa da yoğun talep de sürüyor. Salgın koşullarını fırsata çevirmek isteyen bazı ev sahipleri ise mevcut kiracılarını çıkarıp yenileriyle anlaşmak için dava açıyor. (Haber:Beyzanur Özer Kamera:Alihan Sönmez)
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NTV 08.09.2021 - 09:27| Son Güncelleme : 08.09.2021 - 11:02
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