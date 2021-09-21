Ev sahibinin 'çık' dediği kiracı, eşyaları sokağa fırlattı

İzmir’in Buca ilçesinde ev sahibinin ‘çık’ dediği kiracı mahalleyi birbirine kattı. 35 yaşındaki Erol A., yaklaşık bir ay önce taşındığı evde, eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı. Kapı ve pencerelerin camlarını kıran Erol A. daha sonra odalara benzin döküp tabancayla rastgele ateş açtı. Polis ekiplerinin 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim olan Erol A. gözaltına alındı.

ntv.com.tr 21.09.2021 - 10:21 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 10:39

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