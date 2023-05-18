Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı, yaşadıklarını kağıda yazıp pencerelere astı
İstanbul'da ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların sonu gelmiyor. Kartal'da da bir kiracı eve haciz gelince daireyi terk etmek zorunda kaldı. Yaşadığı süreci de dairenin pencerelerine yazılar yapıştırarak anlattı. Hasan Şengün, "Kirayı elden verdiğim için ödeme yaptığımı ispat edemiyorum" diyor. Telefonla ulaşılan ev sahibi ise iddiaları reddediyor. İşte ayrıntılar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.