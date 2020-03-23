"Evde kal çağrısı ciddiye alınmalı"

Tüm uyarılara rağmen halk sokağa çıkmaya devam ediyor. NTV yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, önemli bir uyarıda bulundu. Gelecek haftayı kritik olarak tanımlayan Ceyhan, tedbirlere uyulmazsa salgının kontrolden çıkabileceğini söyledi.

NTV Haber 23.03.2020 - 00:45 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 01:03

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