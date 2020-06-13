Evde mavi ışık terapisi

Antalya'da Türk bilim insanları ev tipi fototerapi cihazı geliştirdi. Yeni doğan bebeklerdeki sarılık hastalığının tedavisinde kullanılan bu cihaz, ithal ürünlere göre 10 kat daha ucuz ve pratik... Uzmanlar, seri üretime geçmek için destek bekliyor.
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NTV 13.06.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 13.06.2020 - 15:22
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