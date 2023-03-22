Evde su tasarrufu nasıl yapılır?

Bugün 22 Mart Dünya Su Günü... Artan nüfusa karşı azalan kaynaklar dünyanın birçok noktasında suya erişimi zorlaştırıyor. Türkiye de bilinenin aksine su zengini değil aksine yakın gelecekte su stresi yaşayacağı öngörülen ülkeler arasında... İstanbul'da da susuzluk alarmı var. NTV ekibinden Osman Terkan, enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karataş ile kentin önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda son durumu değerlendirdi. (Kamera:Cahit Kazan-Mustafa Özdemir)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.