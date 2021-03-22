Evde su tasarrufu nasıl yapılır? (5 dakikalık duşta 125 litre su harcanıyor)
Kuraklık, toplumsal olduğu kadar bireysel bir mücadele de... Suyun doğru kullanımı ya da su tasarrufu ancak bilinçlenerek, kapıdaki tehlikenin farkına vararak olabilir. İstatistiklere bakarsak, hunharca boşa harcadığımız suyun bir damlasına bile muhtaç olacağımız günler uzak değil yakın gelecekte... (Haber:Osman Terkan Kamera:Cahit Kazan)
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NTV 22.03.2021 - 11:32| Son Güncelleme : 22.03.2021 - 11:54
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