Evde topraksız sebze üretimi

Topraksız ortamda yetiştirilen mikro filizler daha çok yemek tabaklarının süslenmesi için şeflerin tercihi olsa da son dönemde farklı kesimlerden de talep görmeye başladı. Turp, lahana, pancar, bezelye, brokoli ve daha birçok sebzenin mikro filizi 10 ila 20 günde yetiştirilebiliyor. Üstelik besin değerleri de yüksek. İşte ayrıntılar...
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