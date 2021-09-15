Evdeki kokunun nedeni ortaya çıktı

Bolu’da geçtiğimiz ay kötü koku şikayeti üzerine gelen polislere kapıyı açmayan kadının evine savcılık izniyle giren ekipler, evden 50 adet kedi çıkardı. Kötü şartlarda bakılan kediler tedavileri için hayvan hastanesine götürüldü.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.09.2021 - 16:08| Son Güncelleme : 15.09.2021 - 16:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.