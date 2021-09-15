Evdeki kokunun nedeni ortaya çıktı

Bolu’da geçtiğimiz ay kötü koku şikayeti üzerine gelen polislere kapıyı açmayan kadının evine savcılık izniyle giren ekipler, evden 50 adet kedi çıkardı. Kötü şartlarda bakılan kediler tedavileri için hayvan hastanesine götürüldü.

NTV 15.09.2021 - 16:08 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 16:24

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