Evden 7 kamyon çöp çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de 80 yaşındaki kadının uzun yıllardır sokaklardan toplayarak evinde biriktirdiği çöpler koku yaymaya başlayınca komşuları tarafından belediyeye ihbar edildi. Eve gelen ekipler şaşkına dönerken, evden 7 kamyon dolusu çöp çıktı. Temizleme çalışmaları iki gün sürdü. Belediye ekipleri 5 yıl önce de komşularından gelen ihbar üzerine yaşlı kadının evinde biriktirdiği çöpleri tahliye ederek evini temizlemişti.

Haberler - NTV 22.10.2021 - 13:59 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 14:06

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