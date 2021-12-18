Eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek istedi
Diyarbakır'da 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi. 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi. Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı. Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.
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