Evin balkonunda köpeğe eziyet

Adana’da bir kadının evinin balkonundaki köpeği tekme ve tokatlarla döven bir kadının videosu sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği ileri sürüldü.
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İHA 12.07.2021 - 05:56| Son Güncelleme : 12.07.2021 - 06:01
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