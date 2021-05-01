Evinde çıkan yangından evcil hayvanlarıyla birlikte son anda kurtuldu
İstanbul Şişli'de saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle 5 katlı binanın beşinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sararken, evde 2 kedi ve bir hamster ile yaşayan kadın, yangından son anda kurtuldu. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni, incelemelerin ardından belirlenecek.
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NTV 01.05.2021 - 10:09| Son Güncelleme : 01.05.2021 - 10:24
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