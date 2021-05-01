Evinde çıkan yangından evcil hayvanlarıyla birlikte son anda kurtuldu

İstanbul Şişli'de saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle 5 katlı binanın beşinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sararken, evde 2 kedi ve bir hamster ile yaşayan kadın, yangından son anda kurtuldu. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni, incelemelerin ardından belirlenecek.

NTV 01.05.2021 - 10:09 | Son Güncelleme : 01.05.2021 - 10:24

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