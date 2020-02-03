Evinde yaralı kargaya bakan kadına kesilen para cezası iptal edildi
Beşiktaş Fulya'daki evinde kızı ile birlikte yaşayan 79 yaşındaki Sabahat Arkan, evlerinin bahçesinde biri yaralı, bulduğu iki yavru kargayı evine alarak beslemişti. Yaralı kargayı iyileştirmeye çalışan Arkan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililere de durumu haber vermişti. Yetkililerin evi bulamaması nedeniyle 4 ay boyunca kargalara evinde bakan yaşlı kadını, apartman yöneticileri şikayet edince, bakanlığın İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden gelen yetkililer, kargaları teslim alarak Arkan'a, '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan toplam 1294 lira idari para cezası kesmişti. Avukatı aracılığıyla idari yaptırım kararına itiraz eden kadının, cezası iptal edildi. (Star Haber)
03.02.2020 - 09:58| Son Güncelleme : 03.02.2020 - 10:35
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