Evini soyan hırsızların aracına bindi: Bende jeton sonra düştü

İstanbul’da evine giren hırsızın peşinden koşan Serkan İlhan, farkında olmadan hırsızın ortaklarının aracına bindi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince durumu fark eden İlhan ‘‘Üç ortağı varmış. Bir kişi kaçarken ortakları da arabayla arkadan geliyormuş. Ben de yalın ayak, birkaç mahalle koştuktan sonra o aracı durdurmuşum. Beni eve bıraktılar. Bende jeton sonra düştü’’ dedi. İlhan kamera görüntüleriyle emniyete giderek şikayetçi olacağını da söyledi.

ntv.com.tr 20.08.2021 - 15:15 | Son Güncelleme : 20.08.2021 - 15:25

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