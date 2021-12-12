Evinin balkonundan kiracısını böyle vurdu

Bursa’da dükkandan çıkmasını istediği kiracısını ruhsatsız tabancayla vuran ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 41 yaşındaki İ.K. evinin altındaki iş yerinde berberlik yapan 30 yaşındaki M.T.’den dükkanı boşaltmasını istedi. Çıkan tartışmanın ardından evine giden İ.K. balkondan ateş açarak kiracısını vurdu. Ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bacağından yaralanan kiracının tedavisi sürüyor.
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