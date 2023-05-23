6 aylık bebek ile ablası öldü: Evinizi ilaçlatırken dikkat edilmesi gerekenler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 aylık Uraz ile 6 yaşındaki ablası Karya'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kardeşlerin tarım ilacından zehirlenmiş olabileceklerine dair bulgular elde edildi. Ailenin yaşadığı evin ilaçlamasını yapan kişi tutuklandı. Uzmanlar, merdiven altı firmalar tarafından lisanssız ilaçlarla yapılan ilaçlamaların facia ile sonuçlanabileceği konusunda uyarıyor. (Haber: Serdar İpek Kamera: Sezgin Atik)
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